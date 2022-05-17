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عشيّة انتخابات الطلبة في الجامعة: الاحتلال يعتقل أعضاء في الكتلة الإسلاميّة ببيرزيت

تاريخ النشر: 17/05/2022 - 21:02

عشيّة انتخابات الطلبة في الجامعة: الاحتلال يعتقل أعضاء في الكتلة الإسلاميّة ببيرزيت
خلال المناظرة في وقت سابق الثلاثاء
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، 7 من أعضاء الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن "وحدة إسرائيلية خاصّة، تعتقل 7 من قيادات الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت من داخل أحد منازل قرية دورا القرع شرق رام الله".

وعُلم أنّ المعتقلين هم مناظر الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت معتصم زلوم، ومنسقها، وسام تركي، بالإضافة إلى أعضاء كادر الكتلة في الجامعة: عبد الرحمن علوي، وعبد المجيد حسن، وضياء زلوم، ومحمد الفاتح، ومحمد عرمان.

وأفادت مصادر محلية بأن القوة الخاصة الإسرائيلية، اعتقلت المواطن مصطفى غسان ذياب خلال تواجده في المكان، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأهالي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية محلية، أن "قوات الاحتلال ترسل رسائل تحذر فيها طلاب جامعة بيرزيت وأهاليهم من انتخاب الكتلة الإسلامية، وتهدد من ينتخبها بالاعتقال".

وجاء اعتقال الطلبة، بعد ساعات قليلة من انتهاء المناظرة التي عُقِدت في حرم الجامعة، قبل يوم من موعد انتخابات المجلس، غدا الأربعاء، في 18 أيار/ مايو الجاري.

يُذكر أن أمس الإثنين، كان موعدا للدعاية الانتخابية في الجامعة.

وتعتدي قوات الاحتلال بشكل مستمرّ على المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل المدارس والكليات والجامعات، وتعتقل عددا كبيرا من طلبتها.

والشهر الماضي، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في محيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرقي القدس، أسفرت عن إصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل وفي محيط حرم الجامعة.

وكانت قوات الاحتلال كثفت من تواجدها في محيط الجامعة، بالتزامن مع وقفة دعم نظمت داخل الحرم نصرة للمسجد الأقصى، وتنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل بحق الفلسطينيين خاصة في القدس وجنين.

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