مصرع عامل أصابته جرافة جنوبي البلاد

لقي عامل مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته من قبل جرافة خلال عمله في ورشة بناء ببلدة "كريات غات" التي بُنيت على أنقاض قرية عراق المنشية التي هُجّر أهلها عام 1949، جنوبي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 14:03، عن عامل أصيب من جرافة في ورشة بناء بشارع 'هريمون' في 'كريات غات'. وأقرت الطواقم الطبية وفاة الرجل (64 عاما)، في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.