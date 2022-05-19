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الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة في قطاع غزة

تاريخ النشر: 19/05/2022 - 14:25

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة في قطاع غزة
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، الخميس، إن "القبة الحديدية" اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة فوق قطاع غزة.

وأضاف المتحدث العسكري أن الطائرة المسيرة لم تغادر أجواء قطاع غزة وأن قوات إسرائيلية راقبتها "طوال الحدث".

وذكرت مصادر صحافية فلسطينية في القطاع أن دوي الانفجارات في رفح، جنوبي القطاع، ناجمة عن إطلاق "القبة الحديدية" في موقع صوفا صاروخ تجاه هدف مجهول في أجواء رفح الشرقية.

اقرأ/ي أيضًا | "القبة الحديدية" تطلق صاروخين تجاه طائرة مسيرة إسرائيلية دون اعتراضها

وصباح اليوم، أطلقت "القبة الحديدية" صاروخين لاعتراض طائرة مسيرة عند الحدود الشمالية للبلاد، تبين لاحقا أن الطائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وأن الصواريخ الاعتراضية لم تسقطها.

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#قطاع غزة
#طائرة مسيرة
#الجيش الإسرائيلي
#رفح

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