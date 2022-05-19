الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة في قطاع غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، الخميس، إن "القبة الحديدية" اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة فوق قطاع غزة.

وأضاف المتحدث العسكري أن الطائرة المسيرة لم تغادر أجواء قطاع غزة وأن قوات إسرائيلية راقبتها "طوال الحدث".

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة في قطاع غزة

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وذكرت مصادر صحافية فلسطينية في القطاع أن دوي الانفجارات في رفح، جنوبي القطاع، ناجمة عن إطلاق "القبة الحديدية" في موقع صوفا صاروخ تجاه هدف مجهول في أجواء رفح الشرقية.