الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة في قطاع غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، الخميس، إن "القبة الحديدية" اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة فوق قطاع غزة.
وأضاف المتحدث العسكري أن الطائرة المسيرة لم تغادر أجواء قطاع غزة وأن قوات إسرائيلية راقبتها "طوال الحدث".
الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة في قطاع غزة— موقع عرب 48 (@arab48website) May 19, 2022
للتفاصيل: https://t.co/0UaaMwrLCn pic.twitter.com/bdAVWz7f0w
وذكرت مصادر صحافية فلسطينية في القطاع أن دوي الانفجارات في رفح، جنوبي القطاع، ناجمة عن إطلاق "القبة الحديدية" في موقع صوفا صاروخ تجاه هدف مجهول في أجواء رفح الشرقية.
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وصباح اليوم، أطلقت "القبة الحديدية" صاروخين لاعتراض طائرة مسيرة عند الحدود الشمالية للبلاد، تبين لاحقا أن الطائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وأن الصواريخ الاعتراضية لم تسقطها.
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