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تمديد اعتقال الطالبة مريم أبو قويدر لأربعة أيام

تاريخ النشر: 19/05/2022 - 15:00

تمديد اعتقال الطالبة مريم أبو قويدر لأربعة أيام
مريم أبو قويدر
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

مددت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، اليوم الخميس، اعتقال الطالبة الجامعية، مريم أبو قويدر (21 عاما)، من قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، لأربعة أيام إضافية.

وطالبت المحكمة النيابة بإنهاء التحقيق وتقديم تصريح ادعاء لغاية يوم الأحد المقبل.

وترافع المحامي شحدة ابن بري عن أبو قويدر.

وكانت الشرطة قد اعتقلت، يوم الخميس الماضي، أبو قويدر من جامعة "بن غوريون" ببئر السبع، إثر وقفة منددة باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة في جنين، الأسبوع الماضي.

وردت المحكمة المركزية، أول من أمس الثلاثاء، استئناف أبو قويدر. ونسبت النيابة للطالبة أبو قويدر شبهات تتعلق بـ"التحريض على دولة إسرائيل".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت، مساء الخميس، طالبتين عربيتين من جامعة "بن غوريون" ببئر السبع، إثر وقفة منددة باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة في جنين، الأسبوع الماضي، إذ بعد اعتقال الطالبة مريم أبو قويدر، تم اعتقال الطالبة هتاف الهزيل من جامعة بئر السبع في النقب، في أعقاب الوقفة الاحتجاجية مباشرة، وأطلق سراح الأخيرة بعد التحقيق معها.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح يوم الأحد الماضي، عضوي سكرتارية "جفرا" - التجمع الطلابي في الشيخ مؤنس، نمر أبو أحمد وأحمد جبارين، والطالب الناشط، رامي خطيب، قبيل بدء برنامج مراسيم الذكرى الـ74 لبدء نكبة الشعب الفلسطيني، في مدخل جامعة تل أبيب.

وشهدت بلدات عربية في أراضي 48 وجامعات وكليات، في اليومين الماضيين، وقفات منددة بجريمة اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة.

بودكاست عرب 48

#مريم أبو قويدر
#النقب
#الزرنوق
#طلاب
#جامعات

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