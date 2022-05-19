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واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني

تاريخ النشر: 19/05/2022 - 20:02

واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء اليوم الخميس، أن واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني.

وجاء ذلك في بيان على موقع الوزارة، أنّ "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أدرج اليوم، رجل الأعمال اللبناني والميسر المالي لحزب الله، أحمد جلال رضا عبد الله، بالإضافة إلى خمسة من شركائه وثماني شركات له في لبنان والعراق على قائمة العقوبات".

ولفتت الوزارة إلى أنه "يسلط هذا الإجراء الضوء على طريقة عمل حزب الله المتمثلة في استخدام غطاء الأعمال التجارية التي تبدو مشروعة لتوليد الإيرادات وزيادة الاستثمارات التجارية عبر العديد من القطاعات، لتمويل حزب الله وأنشطته الإرهابية سرًا".

وذكرت أن "أحمد عبد الله هو مسؤول في حزب الله وعضو نشط في الشبكة المالية العالمية لحزب الله الذي دعم حزب الله على مدى عقود، وقام بأنشطة تجارية واسعة النطاق في مختلف البلدان حيث يتم تحويل الأرباح إلى حزب الله".

وأشارت الوزارة إلى أن "أحمد عبد الله ينسق الأنشطة التجارية والميزانيات مع كبار الميسرين الماليين لحزب الله مثل محمد قصير ومحمد قاسم البزال. بالإضافة إلى مشاركة محمد قصير ومحمد قاسم البزال، ساعد مسؤولي الحرس الثوري الإسلامي، في تسهيل التحويلات المالية لأعمال أحمد عبد الله، والتي يوجد العديد منها في العراق ويفيد حزب الله".

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#واشنطن
#عقوبات
#على حزب الله

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