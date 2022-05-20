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حاجز حزما: إطلاق النار على سيارة فلسطينيّة بزعم محاولة دهس جنود الاحتلال

تاريخ النشر: 20/05/2022 - 09:53

حاجز حزما: إطلاق النار على سيارة فلسطينيّة بزعم محاولة دهس جنود الاحتلال
جنود الاحتلال بالضفة ( توضيحية من الأرشيف - "وفا")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، 4 شبان فلسطينيين، وأطلقت النار صوب مركبة كانوا يستقلّونها، بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس عند حاجز حِزما شمالي القدس المحتلة، فيما زعمت أن خامسا فرَّ من المكان.

وادعت وحدة "حرس الحدود" بشرطة الاحتلال أن أربعة فلسطينيين من سكان الضفة الغربية حاولوا اقتحام حاجز حزما بسيارة، ودهس ناصر الاحتلال، زاعمة أنه عندما لاحظ سائق السيارة تواجد العناصر المتمركزة عند الحاجز، حاول اختراق الحاجز بسرعة، دون الانصياع لطلب التوقف من قِبل عناصر الاحتلال.

وزعمت قوات الاحتلال أن السائق، وبعد رفع المسامير التي تعطب عجلات المركبات عند الحاجز، حاول الهروب وتراجَع إلى الخلف صوب عناصر الاحتلال الذين أطلقوا النار على السيارة وأوقفوها.

ووفق مزاعم الاحتلال، فقد فرّ سائق المركبة من المكان باتجاه الضفة الغربية، في حين تم اعتقال الركاب الأربعة الآخرين الذين كانوا معه في السيارة.

كما زعمت قوات الاحتلال أنه تم العثور على مخدرات، وغاز رذاذ الفلفل، عند تفتيش السيارة.

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#حاجز حزما
#دهس
#جنود الاحتلال
#عملية في حزما
#الضفة الغربية المحتلة

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