المرصد السوري: غارات إسرائيلية تستهدف مواقع لميليشيات إيران

تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي، فيما استهدفت أخرى مواقع لميليشيات إيران في محيط العاصمة دمشق ومطار دمشق الدولي؛ حسب ما ذكرت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الجمعة.

وأوردت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري "سانا"، أن "دفاعاتنا الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه "سمع دوري انفجارات عنيفة في العاصمة دمشق وريفها، ناجمة عن قصف إسرائيلي استهدف مواقع لميليشيات إيران في منطقة جمرايا بريف دمشق ومواقع أخرى بريف دمشق الجنوبي الغربي ومحيط مطار دمشق الدولي".

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن "الصواريخ وصلت في غالبيتها إلى المواقع المستهدفة وسط تراجع لمستوى الدفاعات الجوية التابعة للنظام بالتصدي للصواريخ الإسرائيلية".

ومما يذكر أن هذا الاستهداف الإسرائيلي رقم 13 على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري 2022.

وفي 13 أيار/مايو قُتل 4 عسكريين من طاقم عربة للدفاع الجوي بقوات النظام بينهم ضابط برتبة ملازم، إثر قصف إسرائيلي طال مواقع لميلشيات إيران على طريق وادي العيون غرب مصياف وأخرى بمنطقة السويدة جنوب شرق مصياف، ضمن ريف محافظة حماة وسط أنباء عن وجود قتلى آخرين، كما أصيب نتيجة الاستهداف الإسرائيلي 7 عسكريين و6 مدنيين بينهم طفلة، حسب ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر، هجمات عدائية جويّة على مناطق سورية متعددة يزعم فيها أنه يستهدف مواقع عسكرية إيرانية وسورية.