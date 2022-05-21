روسيا توقف ضخ الغاز إلى فنلندا بسبب خلاف حول نظام الدفع

أوقفت مجموعة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم"، اليوم السبت، صادرات الغاز إلى فنلندا المجاورة، بحسب ما أعلنت شركة تشغيل أنظمة الغاز الفنلندية، في أحدث تصعيد لنزاع مع الدول الغربية حول طريقة سداد مدفوعات الطاقة إلى موسكو.

وقالت شركة "غازغريد فينلاند"، في بيان، إن "واردات الغاز عبر نقطة دخول إيماترا توقفت"؛ وإيماترا هي نقطة دخول الغاز الروسي إلى فنلندا.

كانت شركة "غازوم" الفنلندية لبيع الغاز بالجملة (مملوكة للدولة)، قد أعلنت يوم أمس، الجمعة، إن "غازبروم" الروسية نبهت إلى توقف ضخ الغاز اعتبارا من الساعة السابعة صباح اليوم، السبت.

وتطالب شركة "غازبروم" الروسية الدول الأوروبية، بأن تدفع ثمن الحصول على الغاز الروسي بالروبل، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا لغزوها لأوكرانيا، وكانت فنلندا قد أعلنت عن رفضها للطلب الروسي في هذا الشأن.