تسريح الطالبة الجامعية مريم أبو قويدر بشروط الحبس المنزلي

سرحت المحكمة، اليوم الأحد، الطالبة الجامعية مريم أبو قويدر (21 عاما)، من قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وهي طالبة في كلية الصيدلة بجامعة بئر السبع، بعد أسبوع ونصف من اعتقالها، من قبل الشرطة الإسرائيلية من جامعة "بن غوريون" ببئر السبع، إثر وقفة منددة باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة في جنين.

وصدّقت محكمة الصلح في بئر السبع الاتفاق بين النيابة العامة ومحامي الدفاع عن أبو قويدر، شحدة ابن بري، شرط أن تبقى رهن الحبس المنزلي لمدة أسبوعين، وعدم استخدامها لشبكات التواصل الاجتماعي.

وصرح المحامي ابن بري أن "تهم التحريض الموجهة ضد الطالبة الجامعية مريم أبو قويدر، بالإضافة إلى مواد التحقيق، لا ترتقي لتقديم لائحة اتهام، وأحاول اقناع النيابة بذلك".