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القدس: شرطة الاحتلال تستأنف ضدّ قرار إتاحة أداء طقوس تلمودية بالأقصى

تاريخ النشر: 23/05/2022 - 19:21

القدس: شرطة الاحتلال تستأنف ضدّ قرار إتاحة أداء طقوس تلمودية بالأقصى
عرب ٤٨

استأنفت شرطة الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الإثنين، ضدّ القرار الذي اتخذته محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، أمس الأحد، والذي يتيح للمستوطنين أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12 في تقرير عبر موقعها الإلكترونيّ، مساء اليوم، والذي أشار إلى أن "الشرطة طلبت بإلغاء قرار محكمة الصلح، لأنها أخطأت في ’استخلاص نتائج بشأن سياسة الحكومة، في ما يتعلّق بقواعد السلوك (في الحرم القدسي) بناء على تقرير صحافي عبر الإنترنت".

وجاء في نص قرار المحكمة أنه باستطاعة المقتحمين للمسجد الأقصى من المستوطنين، أداء صلوات يهودية في باحاته، معتبرة أن ذلك "لا يعد مخالفة جنائية"، بما في ذلك أداء ترتيلات دينية والركوع والسجود على سطح الأرض في باحات المسجد الأقصى.

وقبلت المحكمة بذلك استئنافا تقدمت به منظمة "حوننو" ضد قرار إبعاد ثلاثة مستوطنين عن البلدة القديمة في المدينة المحتلة، ومنحت ضوءا أخضر لليهود لأداء صلوات وطقوس تلمودية في المسجد الأقصى الأمر الذي يخالف تفاهمات "الوضع القائم" (الستاتوس كو - Status quo) في القدس المتعارف عليها منذ العام 1852.

تفاصيل أوفى تباعا...

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