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نقابة المعلمين الإسرائيلية تُصعّد احتجاجتها: لا شهادات نهاية العام الدراسي ولا درجات للطلاب

تاريخ النشر: 24/05/2022 - 17:11

نقابة المعلمين الإسرائيلية تُصعّد احتجاجتها: لا شهادات نهاية العام الدراسي ولا درجات للطلاب
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قررت منظمة المعلمين تصعيد احتجاجاتها ضد إجراءات وزيرة التعليم، يفعات شاشا - بيطون، وأصدرت أوامر لكوادرها، اليوم الثلاثاء، بالامتناع عن منح درجات للطلاب وعدم تقديم شهادات نهاية العام الدراسي الجاري بالإضافة إلى خطوات احتجاجاية أخرى.

جاء ذلك في رسالة صادرة عن رئيس منظمة المعلمين، ران إيريز، وصل "عرب 48" نسخة منها، أوضح فيها أن الخطوات الاحتجاجية تبدأ يوم غد، الأربعاء 25 أيار/ مايو الجاري، واتهم خلالها وزيرة التعليم بـ"إلحاق الضرر بجهاز التعليم بما يشمل المعلمين والطلاب".

وطالبت النقابة من جميع المعلمين المنتسبين إليها باتخاذ الخطوات التالية:

  1. الامتناع عن المشاركة بأي نشاط بعد نهاية يوم عمل.
  2. لا تعقد مجالس تربوية.
  3. عدم منج درجات للطلاب أو إدراجها في الأنظمة المدرسية.
  4. عدم تسليم شهادات في نهاية العام الدراسي.
  5. عدم المشاركة في مراسم احتفالية (تنظم في إطار المؤسسة التعليمية).
  6. عدم المشاركة في نشاطات تنظمها وزارة التعليم، بما في ذلك التدريبات المهنية من أي نوع

وشددت النقابة في بيانها على أن "مستقبل المعلمين المهني والاقتصادي يعتمد على إنجاح النضال"، وقالت إن "توحيد الصفوف والانضباط التنظيمي هو الضمانة الأساسية للنجاح".

بودكاست عرب 48

#وزيرة التعليم
#يفعات شاشا - بيطون
#نقابة المعلمين

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