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سقوط مسيّرة إسرائيليّة في لبنان

تاريخ النشر: 26/05/2022 - 22:02

سقوط مسيّرة إسرائيليّة في لبنان
(توضيحية - الجيش الإسرائيلي)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء الخميس، سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، قبل أيام.

وقال الجيش الإسرائيلي: "سقطت طائرة ’درون’ تابعة لنا قبل أيام داخل الأراضي اللبنانية"، مشيرا إلى أنه لا خوف من تسريب معلومات.

وأضاف أنه "عثر على حطام الطائرة قبل فترة داخل الأراضي اللبنانية، لافتا إلى أن "الحادث قيد التحقيق".

وجاء إعلان الجيش الإسرائيليّ، بعد وقت وجيز من نشر تقديرات للجيش الإسرائيليّ، تشير إلى أن 80 موقعا في البلاد، ستتعرّض لتدمير شديد، جرّاء استهدافها بنحو 1500 صاروخ كل يوم، من قِبل جماعة "حزب الله" اللبنانية، في حال اندلعت حرب جديدة بينهما، ستُسفِر حتّى يومها التاسع عن مقتل آلاف اللبنانيين.

وذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، أفيف كوخافي، في إحاطة أجراها أمام قادة في الجيش، أن "القضاء على وحدة ’الرضوان’ التابعة لحزب الله، يستوجب توغّلا ميدانيًّا للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية".

وفي السادس والعشرين من الشهر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط طائرة مُسيّرة تابعة له داخل الأراضي السورية. ولم يذكر الجيش الإسرائيلي حينها، الأسباب التي أدت إلى سقوط المُسيّرة، مشددا على أنه يحقق في هذا الأمر.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "لا توجد خشية من تسرب للمعلومات" من جراء سقوط المُسيّرة. وقال إن المُسيّرة كانت تنفذ "أنشطة روتينية"؛ لم يحددها.

وتتكرر حوادث سقوط مُسيرات إسرائيلية من طراز "راكب السماء (روخيف شمايم)"، وعادة ما يعلن الجيش الإسرائيلي أن حوادث السقوط المتكرر هذه ناتجة عن مشاكل فنية أو أعطال تقنية.

وتعمل المُسيرة "روخيف شمايم" على جمع معلومات استخباراتية عبر إرسال الصور التي تلتقطها للمناطق التي تتعقبها بشكل فوري لوحدة التحكم الخاصة، وكانت متحدثة عسكرية إسرائيلية قد قالت إن الطائرة "لا تخزن المعلومات التي تجمعها بداخلها".

وكان الجيش الإسرائيلي قد برر تكرار حالات سقوط طائرات مسيرة من طراز "روخيف شمايم"، بأنها رخيصة وبسيطة ومعدة للتصوير والرصد والتجسس دون أي نوع من الدعم العسكري، وهي معدة كذلك للسقوط والتحطم، في مناسبات محددة، فور انتهاء المهمة المنوطة بها.

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