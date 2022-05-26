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وزير الخارجية الإيراني: قد أجتمع مع نظيري السعودي في دولة ثالثة.. قريبا

تاريخ النشر: 26/05/2022 - 12:02

وزير الخارجية الإيراني: قد أجتمع مع نظيري السعودي في دولة ثالثة.. قريبا
وزير الخارجية الإيراني (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن إيران أحرزت "تقدما ضئيلا ولكنه جيد" في العلاقات مع السعودية، مشيرا إلى أنه "قد يجتمع" مع وزير الخارجية السعودي في دولة ثالثة "قريبا".

وأضاف عبد اللهيان، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن "إيران لا تزال ترى أن رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عنها يمثل حجر عثرة رئيسي أمام المحادثات النووية".

وأوضح أن "طهران تعتقد أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تواصل سياسة ممارسة أقصى الضغوط التي بدأها سلفه دونالد ترامب وتحتاج إلى اتخاذ قرارات سريعة بشأن رفع العقوبات من أجل تحقيق تقدم في المحادثات".

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد أشار في تصريحات أمام منتدى دافوس، الثلاثاء الماضي، إلى "تحقيق بعض التقدم في المحادثات مع طهران لكن ليس بشكل كافٍ".

وقال الوزير السعودي إن على إيران أن تبني الثقة من أجل التعاون المستقبلي، وأضاف "أيدينا ممدودة لإيران، وهناك عدة أمور يمكن مناقشتها معها إذا كانت لديها رغبة في خفض التصعيد بالمنطقة".

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#إيران
#السعودية
#حسين أمير عبد اللهيان
#فيصل بن فرحان

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