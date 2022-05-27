إيران تحتجز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج

عرب ٤٨ / أ ف ب

احتجزت القوات البحرية الإيرانية اليوم، الجمعة، ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج؛ حسب ما أعلن الحرس الثوري الإيراني.

وجاء احتجاز السفينتين اليونانيتين وسط توتر بين طهران وأثينا بعد إعلان الأخيرة أنها ستسلم واشنطن حمولة من النفط الإيراني كانت على متن ناقلة أوقفتها.

وأفاد الحرس الثوري بأن "قواته البحرية أوقفت اليوم ناقلتي نفط يونانيتين بسبب مخالفات ارتكبتهما في الخليج الفارسي"، وذلك في بيان نشره موقعه الإلكتروني الرسمي "سباه نيوز".

ومن جانبها، اتهمت وزارة الخارجية اليونانية إيران بممارسة "القرصنة" في أعقاب احتجاز ناقلتي النفطط.

وقالت الخارجية اليونانية في بيان، إن "هذه الأفعال هي بمثابة قرصنة"؛ داعية المواطنين اليونانيين إلى تجنب التوجه إلى إيران.

ولم يشر الحرس الثوري في تصريحاته إلى قيام اليونان قبل يومين، باحتجاز ناقلة نفط إيرانية والسماح للولايات المتحدة بمصادرة نفطها الخام.

وفي سياق متصل، طالبت إيران اليوم عبر وزارة خارجيتها، بالإفراج عن ناقلة فقط أعلنت اليونان أنها ستسلم حمولتها لأميركا؛ معتبرة أن ذلك يشكل "انتهاكا" للقوانين الدولية.

وأعلنت الخارجية الإيرانية اليوم استدعاء القائم بأعمال السفارة السويسرية التي ترعى المصالح الأميركية في طهران، في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين منذ سنة 1980، بعيد انتصار الثورة الإسلامية في إيران قبل ذلك بعام.

وقالت الخارجية أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال "قلق واحتجاج إيران الشديد على استمرار الانتهاك الواضح للقوانين والمعايير الدولية لقانون البحار والاتفاقات الدولية ذات الصلة، وخاصة مبدأ حرية الملاحة والتجارة الدولية الحرة من قبل الإدارة الأميركية".

كما شددت على ضرورة "الرفع الفوري للحجز عن السفينة وشحنتها"، من دون أن تحدد اسمها أو طبيعة ما تحمل.