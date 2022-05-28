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تشخيص حالة ثانية بجدري القردة في إسرائيل

تاريخ النشر: 28/05/2022 - 18:08

تشخيص حالة ثانية بجدري القردة في إسرائيل
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أحيل شاب، في الثلاثينيات من عمره، إلى مستشفى "شيبا تل هشومير" بعد عودته من خارج البلاد، وقد جرى تشخيص إصابته بمرض جدري القردة الآخذ بالانتشار حول العالم.

ووصفت حالة المصاب بأنها طفيفة، حيث خضع لتلقي العلاج في المشفى ثم جرى تسريحه إلى المنزل بعد تعافيه.

وتعتبر هذه الحالة الثانية التي جرى تشخيصها بمرض جدري القرود في إسرائيل، حيث سبقها حالة أخرى لشاب أحيل إلى مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب بعد عودته من رحلة في شرق أوروبا.

وفي سياق متصل، أوردت منظمة الصحة العالمية أمس، الجمعة، أن نحو 200 إصابة بمرض جدري القردة سجلت بأكثر من 20 دولة لا يعرف عنها عادة وجود تفش للأمراض غير المعتاد فيها، لكنها وصفت الوباء بأنه "يمكن احتواؤه"، واقترحت وضع مخزون من حصص متساوية من اللقاحات والأدوية المحدودة المتوفرة حول العالم.

وذكرت المنظمة في مؤتمر صحافي أمس، أنه "ما زالت هناك أسئلة لم تتم الإجابة عنها بشأن كيفية ظهور الوباء الحالي، لكن لا دليل هناك على أن أي تغيرات جينية في الفيروس مسؤولة عن الوباء غير المسبوق".

ويعد جدري القردة مرضا معديا يسببه فيروس ينتقل إلى الإنسان من حيوانات مصابة، خصوصا القوارض. لكن الفيروس اكتشف للمرة الأولى عام 1958 بين مجموعة من قردة المكاك التي كانت تجرى عليها بحوث، ومن هنا سمّي المرض جدري القردة، كما أوضح المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية الفرنسي (إنسيرم).

ويمكن أن تتراوح فترة حضانة الفيروس عادة من 5 إلى 21 يوما أما أعراضه فتشبه أعراض الجدري (حمى وصداع وآلام العضلات...) خلال الأيام الخمسة الأولى لكنها عادة ما تكون أقل حدة.

ثم يظهر طفح جلدي على الوجه وراحتي اليدين وأخمص القدمين، وبثور ومن ثم قشور.

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#جدري القردة
#إسرائيل
#جدري القرود

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