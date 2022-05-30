الوكالة الذريّة: مخزون اليورانيوم المخصّب الإيرانيّ يتجاوز بـ18 مرة الحدّ المسموح به

أعلنت وكالة الطاقة الذرية، اليوم الإثنين، أن مخزون اليورانيوم المخصب الإيرانيّ، يتجاوز بـ18 مرة، الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق النووي.

وذكرت وكالة الطاقة في تقريرها الفصليّ الجديد، أن "إيران لم تقدم توضيحات ذات مصداقية بشأن العثور على جزيئات اليورانيوم في 3 مواقع غير معلنة".

وقال التقرير: "لم تقدم إيران إيضاحات وتفسيرات تتسم بالمصداقية التقنية في ما يتعلق بما عثرت عليه الوكالة في تلك المواقع... مشكلات الضمانات بالنسبة للمواقع الثلاثة لا تزال عالقة".

وأظهر التقرير أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لنسبة نقاء تبلغ 60 بالمئة، يقدَّر أنه زاد بمقدار 9.9 كيلوغرام إلى 43.1 كيلوجرام.

وأفاد التقرير بأنّ "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، زاد بنحو 612.2 كيلوغرام منذ تقريرنا (تقرير وكالة الطاقة) الفصلي الأخير".

ووفقًا لتقديرات منتصف أيار/ مايو، زادت طهران إجمالي احتياطها إلى 3809,3 كيلوغرام، مقابل 3197,1 كيلوغرام في شباط/ فبراير، بعيدًا عن السقف الذي تعهدت به بموجب الاتفاق والبالغ 202,8 كيلوغرام (أو 300 كلغ من سداسي فلوريد اليورانيوم UF6).

والسبت الماضي، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن الجيش كشف عن قاعدة تحت الأرض لطائراته العسكرية المُسيّرة، وسط توتر متصاعد في الخليج.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأن هناك 100 طائرة مُسيرة في قلب جبال زاغروس، بما في ذلك طائرات من طراز "أبابيل-5". وقالت إنها مزودة بنسخة إيرانية الصنع من صواريخ "هيلفاير" الأميركية.

وجاء الكشف يوم السبت، بعد أيام من مقتل مهندس إيراني في منشأة عسكرية تابعة لوزارة الأمن الإيرانية في منطقة بارشين قرب العاصمة طهران، واغتيال الضابط الإيراني حسن صياد خدائي، بهجوم شرق العاصمة طهران.