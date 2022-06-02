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إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر

تاريخ النشر: 02/06/2022 - 09:20

إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر
(توضيحية - تصوير مركز حيان الطبي)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بجديدة - المكر، صباح اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان مركز حيان الطبي أن "طاقم حيان للعلاج المكثف قام بتقديم العلاج لشاب، في الثلاثينيات من عمره، بعد تعرضه لإطلاق نار بالقسم العلوي والسفلي من جسمه بقرية جديدة – المكر، إذ وصفت إصابته بالخطيرة، وتم نقله إلى غرفة العلاج المكثف في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#جديدة المكر

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