إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر

أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بجديدة - المكر، صباح اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان مركز حيان الطبي أن "طاقم حيان للعلاج المكثف قام بتقديم العلاج لشاب، في الثلاثينيات من عمره، بعد تعرضه لإطلاق نار بالقسم العلوي والسفلي من جسمه بقرية جديدة – المكر، إذ وصفت إصابته بالخطيرة، وتم نقله إلى غرفة العلاج المكثف في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.