الجيش الإسرائيلي يعتقل سوريا دخل إلى الجولان المحتل

اعتقل جيش الاختلال الإسرائيلي شخصا، بعد أن تجاوز خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان المحتلة، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم، الخميس.

وأضاف البيان أن المعتقل "تجاوز الحدود متعمدا من الأراضي السورية إلى الأراضي الإسرائيلية".

وتابع بيان الجيش الإسرائيلي أن "المشتبه اعتُقل في منطقة جبل الشيخ، خلال كمين جرت المبادرة إليه في هضبة الجولان".

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه "لن يسمح بأي محاولة لانتهاك سيادة دولة إسرائيل".

وتم نقل المعتقل إلى جهات أمنية إسرائيلية من أجل مواصلة التحقيق معه.