إصابة ثالثة بجدري القردة في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، عن تشخيص إصابة ثالثة بمرض جدري القردة في البلاد.

وأحيل المصاب، يبلغ 34 عاما من العمر، إلى مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب وهو يعاني من أعراض مرض جدري القردة، وذلك بعد عودته من رحلة خارج البلاد.

وأكدت الصحة الإسرائيلية تشخيص المصاب بالمرض بناء على نتائج فحص المعهد البيولوجي.

وتعتبر هذه الإصابة الثالثة التي جرى تشخيصها بمرض جدري القردة في إسرائيل، حيث سبقها إصابتين منفصلتين إحداهما لشاب أحيل إلى مستشفى "إيخيلوف" والآخر نُقل إلى مستشفى "شيبا تل هشومير" وكلاهما وصفت إصابتهما بالطفيفة.

وأوردت منظمة الصحة العالمية، الأحد، أنها أُبلغت بتسجيل 780 إصابة بجدري القردة مؤكدة مخبريا في 27 دولة خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض؛ بينما شددت على أن مستوى الخطر العالمي، متوسّط.

ويعد جدري القردة مرضا معديا يسببه فيروس ينتقل إلى الإنسان من حيوانات مصابة، خصوصا القوارض. لكن الفيروس اكتشف للمرة الأولى عام 1958 بين مجموعة من قردة المكاك التي كانت تجرى عليها بحوث، ومن هنا سمّي المرض جدري القردة، كما أوضح المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية الفرنسي (إنسيرم).

ويمكن أن تتراوح فترة حضانة الفيروس عادة من 5 إلى 21 يوما أما أعراضه فتشبه أعراض الجدري (حمى وصداع وآلام العضلات...) خلال الأيام الخمسة الأولى لكنها عادة ما تكون أقل حدة.

ثم يظهر طفح جلدي على الوجه وراحتي اليدين وأخمص القدمين، وبثور ومن ثم قشور.