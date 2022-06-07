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تأجيل النظر للمرة الثانية في الحكم بالإعدام على فداء كيوان بالإمارات

تاريخ النشر: 07/06/2022 - 14:13

تأجيل النظر للمرة الثانية في الحكم بالإعدام على فداء كيوان بالإمارات
الشابة فداء كيوان
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أرجأت محكمة أبو ظبي الاتحادية النظر في تنفيذ الحكم بالإعدام على الشابة فداء كيوان (43 عاما) من مدينة حيفا، وذلك للمرة الثانية في أعقاب الاستئناف الذي قدمه محامي الدفاع عن كيوان، أحمد سعيد المزروعي.

وكان المزروعي قد نفى أمام المحكمة تهم الإتجار وحيازة المخدرات بموجب حكم الإعدام السابق الصادر بحق كيوان بهذه التهم؛ وأعلن في الجلسة السابقة أنه سيقدم مذكرة دفاع واستراتيجية دفاعية جديدة.

وفداء كيوان، من قرية مجد الكروم بالأصل وهي تملك استوديو للتصوير في حيفا، وفي آذار/ مارس عام 2021 تلقّت دعوة للعمل في مجال التصميم الفوتوغرافي في الإمارات على يد رجل فلسطيني - إماراتي.

واستلمت كيوان شقة كانت قد حجزت لها قبل وصولها إلى الإمارات، وبعد أسبوع من نزولها فيها، اقتحمت شرطة دبي المنزل وضبطت فيه كمية من المخدرات واعتبرتها كمية للتجارة.

وذكرت عائلة كيوان في بيان سابق لها، أنه "تم توريط" ابنتها في "قضية لا علاقة لها بها".

وجاء في بيان العائلة أيضا، أن "فداء وقعت ضحية طيبتها وثقتها العمياء بالناس، وتم توريطها في قضية لا علاقة لها بها من قريب أو بعيد، نحن ثقة تامة أن براءتها ستظهر قريبًا، وأن السلطات الإماراتية الصديقة وجهاز القضاء في دبي سيظهر الحق".

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#الإمارات
#فداء كيوان
#أبو ظبي
#دبي
#حيفا

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