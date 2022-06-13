اختفاء سبير ناحوم من عكا: تمديد اعتقال طليقها وشقيقه

مددت محكمة الصلح في عكا اليوم، الإثنين، اعتقال الشقيقين ولاء وعلاء خلايلة من عكا لمدة 8 و7 أيام بشبهة ضلوعهما اختفاء شابة تدعى سابير ناحوم (23 عاما) من المدينة، والتي اختفت آثارها مطلع الشهر الجاري.

ووفقا للشرطة فإنه في إطار التحقيقات حول اختفاء ناحوم، اعتُقل علاء خلايلة من عكا بشبهة الضلوع في اختفائها، وهو شقيق المعتقل ولاء خلايلة، طليق المرأة التي فقدت آثارها.

ووصلت عائلة ناحوم، اليوم، إلى معهد الطب الشرعي للتعرف على جثة لامرأة عثر عليها، أمس الأحد، بالقرب من قرية إبطن الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة حيفا.

وأفادت التقارير بأن أفراد الشرطة عثروا على الجثة في منطقة صخرية في حرش مزروع بالأشجار في منطقة يصعب الوصول إليها بالسيارة.

وأفادت الشرطة في بيانها بأن محكمة الصلح في عكا، مددت في وقت سابق، أمس، أمر حظر النشر المتعلق بتفاصيل التحقيق باختفاء الشابة ناحوم حتى الرابع من تموز/ يوليو المقبل.

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية بضلوع ولاء خلايلة (34 عاما) وهو من سكان عكا، في اختفاء الشابة ناحوم، وقامت بعمليات بحث عنها وسط تزايد الشكوك حول مصيرها وإذا ما زالت على قيد الحياة.

وكانت الشرطة قد اعتقلت، مساء يوم السبت قبل الماضي، خلايلة للاشتباه بضلوعه في اختفاء طليقته، بعد أن أبلغت عائلة الشابة الشرطة باختفاء آثار ابنتها منذ صباح يوم 2 حزيران/ يونيو الجاري.

وبحسب التقارير التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، فإن ناحوم خرجت من منزلها في شارع "هرتسل" في عكا، يوم الخميس قبل الماضي، وأبلغت شقيقتها بأنها ستعود إلى المنزل خلال وقت قصير غير أنها لم تعد.

وبينت كاميرات المراقبة في المكان الذي تواجدت فيه الشابة، دخولها سيارة والد طفليها (خلايلة) ثم خروجها منها، وحسب ما ورد فإنها، على ما يبدو، استقلت السيارة مرة أخرى وجلست في المقعد الخلفي، ثم بعد ذلك شوهدت وهي متوجهة إلى المنزل حيث تقطن مع والدتها وشقيقتها غير أنها لم تصل إليه.