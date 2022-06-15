اعتقال الشيخ مجدي خطيب وزوجته من منزلهما في عرابة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، الشيخ مجدي خطيب، وهو أحد أعضاء اللجنة الشعبية في عرّابة البطوف، وزوجته، من منزلهما، دون معرفة السبب لغاية الآن.

وأفادت مصادر محلية في عرابة البطوف أن الشرطة اعتقلت خطيب وزوجته وأحالتهما للتحقيق في مركز للشرطة "مسغاف".

وقال المحامي الموكّل بالدفاع عن خطيب وزوجته، طارق نعامنة، لـ"عرب 48" إنّ "الشرطة اعتقلتهما بهدف الاستفزاز، ولسبب غير معلوم، واعتقلت كذلك شقيقه إسماعيل خطيب".

وأكد المحامي نعامنة أنه في طريقه إلى مركز الشرطة للدفاع عن المعتقلين.