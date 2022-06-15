الاحتياطيّ الفدراليّ الأميركيّ يرفع أسعار الفائدة في أكبر زيادة منذ 1994

رفع الاحتياطيّ الفدراليّ الأميركيّ، مساء الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار 0,75 نقطة مئوية، في أكبر زيادة منذ عام 199، بهدف مواجهة ارتفاع التضخم.

وأكدت اللجنة المكلّفة السياسة المالية في المصرف، أن الاحتياطي الفدرالي ما زال "ملتزما بشدة إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%" مع توقّعها مواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، تشهد أسواق الأسهم والعملات المشفرة تراجعات حادة، بسبب المخاوف من تشديد كبير للسياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي مذكرة بحثية حديثة، توقع بنك "جيه بي مورغان" في وقت سابق، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماع الذي عُقد اليوم، بعد مسح أظهر ارتفاع توقعات الأميركيين بشأن التضخم.

وكانت التوقعات السابقة تشير إلى قرار بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إلا أن أرقام التضخم الأميركي في أيار/ مايو وصدرت الجمعة الماضي، أثارت المخاوف أكثر لدى صناع السياسة النقدية الأميركية.

وصعدت نسبة التضخم في الولايات المتحدة، بنسبة 8.6% على أساس سنوي في أيار/ مايو، بأعلى مستوى منذ عام 1981.

والإثنين الماضي، تراجعت أسواق الأسهم الأميركية بقيادة مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الذي تراجع في أربع جلسات متتالية، بينما بلغت نسبة التراجع منذ مطلع 2022، بنسبة 22%.

وتعيش الأسواق العالمية، موجة نزوح جماعية من أسواق الأسهم والسندات والعملات المشفرة، إلى الملاذ الآمن (الدولار)، وهربا من أية استثمارات عالية المخاطر.

وخفض الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة إلى صفر في آذار/ مارس 2020 لدعم الاقتصاد، بينما أحدثت جائحة كورونا اضطرابات واسعة في الأعمال التجارية.

وتراوحت معدلات الفائدة بين بين صفر و0,25% لمدة عامين، قبل أن يتم رفعها بمقدار ربع نقطة في آذار/ مارس 2022 ، ثم بمقدار نصف نقطة في أيار/ مايو، وتتراوح الآن بين 0,75 و1 بالمئة.

ويتعين على الاحتياطي الفدرالي الآن الانخراط في عملية توازن دقيقة لإبطاء التضخم دون أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي كثيرًا.

وحذرت الخبيرة الاقتصادية كذلك في شركة "غرانت ثورنتون"، يلينا مالييف، من أنه "كلما زاد إنفاق المستهلكين، زاد احتياج الاحتياطي الفدرالي إلى تشديد السياسة، وهذا ما يزيد من مخاطر الانكماش".

ومن المرجح أن يلقي التباطؤ القسري في الاستهلاك بثقله على الاقتصاد الأميركي، مما يزيد المخاوف من الانكماش أو "التضخم المصحوب بركود اقتصادي"، أي فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع. كما من المحتمل أن يرتفع معدل البطالة من جديد.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد عقد اجتماعًا نادرًا في البيت الأبيض في نهاية أيار/ مايو الماضي مع رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، لمناقشة التضخم المتصاعد.

وفي خطوة رئيسية أخرى لتطبيع السياسة النقدية، بدأ الاحتياطي الفدرالي في الأول من حزيران/ يونيو بتقليل ميزانيته، بعد أن زاد من مشتريات السندات، خلال وباء كورونا، لضخ السيولة في النظام المالي والسماح له بمواصلة العمل.

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