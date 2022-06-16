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إصابة خطيرة في حادث طرق بالنقب

تاريخ النشر: 16/06/2022 - 13:57

إصابة خطيرة في حادث طرق بالنقب
من مكان الحادث بالنقب، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخص، بعد ظهر اليوم الخميس، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق وقع على شارع 25 بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 13:16، حول حادث طرق بين سيارة وحافلة على شارع 25 بين بلدة 'شيبوليم' ومفرق 'غيلات .'وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لشخص (35 عاما) وهو بحالة خطيرة ويعاني إصابة في الرأس، وتحت التخدير والتنفس الاصطناعي".

وأحيل المصاب بسيارة الإسعاف المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 169 شخصا، بينهم 59 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 51 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

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#النقب
#سيارات
#حوادث الطرق

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