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عرعرة النقب: مصرع طفل في حادث دهس

تاريخ النشر: 17/06/2022 - 18:18

عرعرة النقب: مصرع طفل في حادث دهس
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي طفل، يبلغ عاما ونصف العام من العمر، من بلدة عرعرة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، مصرعه متأثرا بجروحه الحرجة في حادث دهس بساحة منزل عائلته.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 16:50، حول طفل فاقد للوعي وصل بواسطة سيارة خصوصية إلى مدخل بلدة ’عراد’، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش له إذ عانى جروحا حرجة".

وذكر مضمد من المكان، أن "الطفل وصل إلينا بسيارة خصوصية وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش والإسعافات الأولية".

وأحيل الطفل، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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