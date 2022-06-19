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ماكرون يخسر الأغلبية المطلقة في البرلمان و"تسونامي" لليمين المتطرف

تاريخ النشر: 19/06/2022 - 21:19

ماكرون يخسر الأغلبية المطلقة في البرلمان و"تسونامي" لليمين المتطرف
ماكرون يدلي بصوته (Getty Images)
عرب ٤٨

يتجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى خسارة أغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان) وبالتالي القدرة على تمرير سياساته بسهولة، بعدما أظهرت توقعات أولية لمؤسسات بارزة لتنظيم استطلاعات الرأي، أن الانتخابات التي جرت يوم الأحد ستفضي إلى برلمان معلق.

وخسر التحالف الذي يقوده ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، ما من شأنه أن يعرقل السير بإصلاحاته في ولايته الثانية، بحسب توقعات أُعلنت مساء الأحد، في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية.

ويتوقع أن يحصل تحالف "معا" على 200 إلى 260 مقعدا، مما يمنحه أغلبية نسبية تجبره على السعي للحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين، علما بأن الغالبية المطلقة تبلغ 289 مقعدا.

وحقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف اختراقا كبيرا في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، عبر حصوله على ما بين 60 و100 مقعد في الجمعية الوطنية، وفق توقعات أولى.

وبذلك، يكون حزب مارين لوبن التي واجهت ماكرون في الدورة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية، قد ضاعف عدد نوابه خمس عشرة مرة وتجاوز السقف المطلوب لتشكيل كتلة في الجمعية الوطنية، في سابقة منذ أكثر من 35 عاما.

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#إيمانويل ماكرون
#الجمعية الوطنية الفرنسية
#اليمين المتطرف
#الأغلبية المطلقة

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