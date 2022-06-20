سورية: مقتل 11 جنديا ومدنيين في هجوم استهدف حافلة

قُتل مدنيان و11 جنديا من قوات النظام في هجوم إرهابي استهدف حافلة بريف الرقة في سورية؛ صباح اليوم الإثنين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله "حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم، تعرضت حافلة مدنية لهجوم إرهابي على طريق الرقة – حمص في منطقة الجيرة".

وجاء في التفاصيل، أن الهجوم أسفر عن مقتل 11 جنديا ومدنيين اثنين وإصابة 3 جنود آخرين.

ونسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الهجوم إلى تنظيم "داعش"، وجاء عنه أنه "جرى استهداف حافلة عسكرية ضمن منطقة جبل البشري ببادية محافظة الرقة، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى".

وأضاف أنه "تأكد مقتل 15 عنصرا في قوات النظام على الأقل، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة".

إلى ذلك، سبق أن تعرضت العديد من حافلات تقل جنود النظام إلى هجمات صاروخية، كان آخرها في 13 أيار/مايو الماضي حيث قتل 10 جنود وجرح 9 آخرون شمالي سورية آنذاك.