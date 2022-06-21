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عمليات إنعاش لغريق جنوب يافا

تاريخ النشر: 21/06/2022 - 09:12

عمليات إنعاش لغريق جنوب يافا
من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أجرت طواقم طبية عمليات إنعاش لشخص إثر غرقه في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة شاطئ "هسيلع" في بلدة "بات يام"، جنوب مدينة يافا، صباح اليوم الثلاثاء.

ووفقا للطواقم الطبية من "نجمة داود الحمراء" فإنها أجرت عمليات إنعاش للفقيد (60 عاما)، وهو في وضع حرج وخطير للغاية.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة 'أيالون' تلقى بلاغا حول غرق رجل (60 عاما) في شاطئ 'هسيلع' في بلدة 'بات يام'. وأجرى الطاقم الطبي في المكان عمليات إنعاش للمصاب، والذي وصفت حالته بالحرجة للغاية".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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#يافا
#حوادث الطرق
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