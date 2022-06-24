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أميركا: المحكمة العليا تلغي حق النساء في الإجهاض

تاريخ النشر: 24/06/2022 - 17:32

أميركا: المحكمة العليا تلغي حق النساء في الإجهاض
تظاهرة مناهضة للإجهاض أمام المحكمة العليا بأميركا (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

ألغت المحكمة العليا الأميركية اليوم، الجمعة، حق الإجهاض بعدما أصدرت قرارا له وقع مزلزل ويقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأميركي.

وأنهت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم "رو ضد واد" والذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاش، وقالت إن بإمكان كل ولاية أي تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدا قبل السبعينيات.

وقالت المحكمة إن "الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض، يُنقض ’رو ضد واد’ وتعاد سلطة تنظيم الإجهاض إلى الناس وممثّليهم المنتخبين".

يتبع...

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#أميركا
#الإجهاض
#إجهاض النساء
#حق الإجهاض

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