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مصرع شاب وإصابة خطيرة لآخر في حادث طرق على شارع 6

تاريخ النشر: 24/06/2022 - 07:25

مصرع شاب وإصابة خطيرة لآخر في حادث طرق على شارع 6
من مكان الحادث، صباح اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي شاب (20 عاما) مصرعه وأصيب آخر (30 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق مروع وقع بين شاحنة وسيارتين، صباح اليوم الجمعة، على شارع رقم 6 قرب مفرق 'أيال' بمحاذاة مدينة الطيرة في منطقة المثلث.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 06:48، حول حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارتين، على شارع 6 بمحاذاة مفرق 'أيال'. وأقر الطاقم الطبي وفاة سائق سيارة، يبلغ 20 عاما، وقدّم العلاج الأولي لآخر يبلغ 30 عاما، ونقله إلى مستشفى 'بيلنسون' بحالة خطيرة، ويعاني إصابات عدة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

173 شخصا بينهم 60 عربيا لقوا مصارعهم في حادث الطرق بالبلاد

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 173 شخصا، بينهم 60 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 52 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية يوم 22 حزيران/ يونيو الجاري.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

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#حوادث الطرق
#سيارات
#ضحايا
#شارع 6

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