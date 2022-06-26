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عكا: تمديد اعتقال المشتبه بقتل طليقته لخمسة أيام إضافية

تاريخ النشر: 26/06/2022 - 13:09

عكا: تمديد اعتقال المشتبه بقتل طليقته لخمسة أيام إضافية
ناحوم وخلايلة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

مددت محكمة الصلح في عكا اليوم، الأحد، اعتقال ولاء روبين خلايلة (34 عاما) من سكان مدينة عكا، لخمسة أيام أخرى، بشبهة خطف وقتل طليقته ووالدة طفليهما، سابير ناحوم (23 عاما).

وصرح ممثل الشرطة في جلسة المحكمة أن "المشتبه به أجرى فحصا في جهاز كشف الكذب (بوليغراف) وفي سُئل هل قتل سابير ناحوم، فأجاب سابا وتبيّن أنه يكذب".

وادعت الشرطة أن أكثر من شخص شارك في جريمة القتل، وأن صور كاميرات المراقبة وثقت سيارة المشتبه به وهي تسير في الشارع المحيط بالمكان الذي عثر فيه على جثة القتيلة بالقرب من قرية إبطن.

ونفى خلايلة، في جلسة المحكمة السابقة، الشبهة المنسوبة إليه، وقال "لم أفعل شيئا". ووفقا لادعاء مندوب الشرطة فإن الأدلة ضد المشتبه به تعززت، و"يوجد مشتبهين آخرين".

وعُثر، يوم 12 حزيران/ يونيو الجاري، على جثة المرأة بالقرب من قرية إبطن الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة حيفا.

وكانت الشرطة قد اعتقلت خلايلة للاشتباه بضلوعه في اختفاء طليقته، بعد أن أبلغت عائلة الشابة الشرطة باختفاء آثار ابنتها منذ صباح يوم 2 حزيران/ يونيو الجاري.

وبحسب التقارير التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، فإن ناحوم خرجت من منزلها في شارع "هرتسل" في عكا، وأبلغت شقيقتها بأنها ستعود إلى المنزل خلال وقت قصير غير أنها لم تعد.

ووثقت كاميرات المراقبة في المكان الذي تواجدت فيه الشابة، دخولها سيارة والد طفليها (خلايلة) ثم خروجها منها، وحسب ما ورد فإنها، على ما يبدو، استقلت السيارة مرة أخرى وجلست في المقعد الخلفي، ثم بعد ذلك شوهدت وهي متوجهة إلى المنزل حيث تقطن مع والدتها وشقيقتها غير أنها لم تصل إليه.

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#عكا
#جرائم القتل
#ولاء روبين خلايلة
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#العنف والجريمة

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