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4 وفيات و70 إصابة جراء تسرب غاز سام في ميناء العقبة الأردني

تاريخ النشر: 27/06/2022 - 18:14

4 وفيات و70 إصابة جراء تسرب غاز سام في ميناء العقبة الأردني
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

توفي 4 أشخاص على الأقل وأصيب 70 آخرون، من جراء تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة، اليوم، الإثنين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أردنية رسمية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه "أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم الإثنين، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع".

وأضاف، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أنه "جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج".

وفي حين لم يتطرق المتحدث الأمني إلى عدد الضحايا، قال التلفزيون الأردني إن تسرب الغاز السام أسفر حتى هذه اللحظة عن 4 وفيات و70 إصابة.

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#العقبة
#الأردن
#غاز سام
#تسرب غاز سام

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