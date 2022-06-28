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إلغاء قرار إعدام فداء كيوان في الإمارات

تاريخ النشر: 28/06/2022 - 15:59

إلغاء قرار إعدام فداء كيوان في الإمارات
الشابة فداء كيوان
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

ألغت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية اليوم، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق الشابة فداء كيوان (43 عاما) من مدينة حيفا، وذلك في أعقاب الاستئناف الذي قدم من قبل طاقم الدفاع.

وجاء قرار المحكمة، اليوم، بعد تأجيل عدة جلسات عقدت لإعادة النظر في الحكم بالآونة الأخيرة.

ونفى طاقم الدفاع أمام المحكمة تهم الإتجار وحيازة المخدرات بموجب حكم الإعدام السابق الصادر بحق كيوان بهذه التهم.

وفداء كيوان، من قرية مجد الكروم بالأصل وهي تملك استوديو للتصوير في حيفا، وفي آذار/ مارس عام 2021 تلقّت دعوة للعمل في مجال التصميم الفوتوغرافي في الإمارات على يد رجل فلسطيني - إماراتي.

واستلمت كيوان شقة كانت قد حجزت لها قبل وصولها إلى الإمارات، وبعد أسبوع من نزولها فيها، اقتحمت شرطة دبي المنزل وضبطت فيه كمية من المخدرات واعتبرتها كمية للتجارة.

وذكرت عائلة كيوان في بيان سابق لها، أنه "تم توريط" ابنتها في "قضية لا علاقة لها بها".

وجاء في بيان العائلة أيضا، أن "فداء وقعت ضحية طيبتها وثقتها العمياء بالناس، وتم توريطها في قضية لا علاقة لها بها من قريب أو بعيد، نحن ثقة تامة أن براءتها ستظهر قريبًا، وأن السلطات الإماراتية الصديقة وجهاز القضاء في دبي سيظهر الحق".

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#الإمارات
#فداء كيوان
#أبو ظبي

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