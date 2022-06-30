  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

السودان: مقتل 4 متظاهرين ضد الانقلاب العسكريّ في الخرطوم

تاريخ النشر: 30/06/2022 - 17:09

السودان: مقتل 4 متظاهرين ضد الانقلاب العسكريّ في الخرطوم
من مظاهرات سابقة في السودان (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتل 4 متظاهرين ضد الانقلاب العسكري، جرّاء إصابتهم "برصاص مباشر في الصدر"، اليوم الخميس، في مدينة أم درمان بضاحية الخرطوم، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية.

وقالت اللجنة "بهذا يرتفع العدد الكلي لشهداء شعبنا الذين أحصتهم اللجنة (...) إلى 107"، منذ بدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام ضد الانقلاب العسكري الذي نفّذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتظاهر الآلاف اليوم، مطالبين بإنهاء الحكم العسكري، في حين أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيّل للدموع، وكانت خدمة الإنترنت مقطوعة.

وهتف المتظاهرون في الضاحية الشمالية الشرقية للخرطوم بشعارات من قبيل؛ "الشعب يريد إسقاط البرهان" و"لو مُتنا كلنّا، ما يحكمنا العسكر"، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وكان الناشطون المنادون بالديمقراطية، قد وعدوا بتظاهرات حاشدة لإرغام الجيش على إعادة السلطة إلى المدنيين، بعد انقلاب تشرين الأول/ أكتوبر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، وذلك خلال يوم يحمل رموزًا كثيرة في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا.

ففي 30 حزيران/ يونيو، تُصادف ذكرى انقلاب الرئيس السوداني السابق، عمر البشير على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا عام 1989، وكذلك ذكرى التجمّعات الحاشدة عام 2019 التي دفعت الجنرالات على إشراك المدنيين في الحكم، بعدما كانوا قد أطاحوا بالبشير.

وكما في كل مرّة يُدعى فيها للتظاهر، كان من الصعب جدًا الوصول إلى خدمة الإنترنت والاتصالات، وانتشرت قوات الأمن في شوارع الخرطوم وضواحيها.

وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في العاصمة الخرطوم وحولها من مدن، بالرغم من رفع حالة الطوارئ التي فرضت عقب الانقلاب.

وتشهد العاصمة السودانية والمناطق المجاورة لها احتجاجات شبه أسبوعية.

وتعاني البلاد من أزمة سياسية واقتصادية تتفاقم باضطراد منذ الانقلاب.

وقالت قوى الحرية والتغيير، التحالف المدني الذي انقلب عليه البرهان، في دعوتها إلى تظاهرات الخميس إن "30 حزيران/ يونيو طريقنا لإسقاط الانقلاب وقطع الطريق أمام أي بدائل وهمية"، داعية المحتجين إلى "المشاركة بفعالية" في المظاهرة.

ودعا ناشطون مؤيدون للديمقراطية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى احتجاجات تحت وسم "مليونية زلزال 30 يونيو".

وخرجت تظاهرات في الخرطوم وجوارها للدعوة إلى الاحتجاجات الحاشدة في هذا اليوم.

بودكاست عرب 48

#السودان
#الخرطوم
#مقتل متظاهرين
#البرهان
#أم درمان
#لجنة أطباء السودان

حوارات

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بايدن: علينا بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا
بايدن: علينا بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا

2022-06-30

إيران تؤكد "تصميمها" على مواصلة المحادثات النووية
إيران تؤكد "تصميمها" على مواصلة المحادثات النووية

2022-06-30

النظام وشركة روسية يصدران الفوسفات السوري والمزارعون المحليون يعانون نقصا
النظام وشركة روسية يصدران الفوسفات السوري والمزارعون المحليون يعانون نقصا

2022-06-30

الأكثر قراءة

استطلاع: شاكيد قد تعيد تنصيب نتنياهو

استطلاع: شاكيد قد تعيد تنصيب نتنياهو

2022-06-29
بينيت يعلن انسحابه من الحياة السياسية

بينيت يعلن انسحابه من الحياة السياسية

2022-06-29
موجة الغلاء تتواصل: ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالبلاد

موجة الغلاء تتواصل: ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالبلاد

2022-06-29
بينيت ولبيد يقرران رفض صفقة تبادل جزئية مع حماس

بينيت ولبيد يقرران رفض صفقة تبادل جزئية مع حماس

2022-06-29
الكنيست بصدد حلّ نفسه وخلاف على يوم الانتخابات

الكنيست بصدد حلّ نفسه وخلاف على يوم الانتخابات

2022-06-29