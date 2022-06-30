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تصريح ادعاء في جريمة قتل سمر كلاسنة من حيفا

تاريخ النشر: 30/06/2022 - 14:06

تصريح ادعاء في جريمة قتل سمر كلاسنة من حيفا
من مكان الجريمة في حيفا
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في حيفا، اليوم الخميس، تصريح ادعاء ضد مروان كلاسنة، نسبت إليه ارتكاب جريمة قتل زوجته سمر كلاسنة بأداة حادة، يوم 12 حزيران/ يونيو الجاري.

وأرفقت النيابة بتصريح الادعاء طلبا لتمديد اعتقال القاتل لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام في الأيام القريبة.

ويستدل من حيثيات الجريمة أن مروان كلاسنة (54 عاما) طعن زوجته سمر كلاسنة (51 عاما)، يوم 12 حزيران الجاري، بواسطة سكين، بهدف قتلها، ثم طعن نفسه عقب ذلك وأصيب بجروح خطيرة. وجرى نقل الإثنين إلى المركز الطبي "رمبام" في حيفا، وأقر الأطباء وفاة الزوجة متأثرة بإصابتها الحرجة.

مروان وسمر كلاسنة

ووفقا للشرطة فإنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجرية، إثر تلقيها بلاغا، وجرى اعتقال زوجها على الفور وجمع أدلة من مكان الجريمة، إذ "تبين من التحقيقات الأولية أن هناك نزاعا مستمرا بين الزوجين أدى إلى خروج الزوج للسكن خارج المنزل منذ أواخر شهر آذار/ مارس الماضي، ومع تطور النزاع، وصل الزوج لمنزل الضحية وطعنها مرات عدة حتى الموت".

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