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عكا: تمديد اعتقال المشتبه بقتل طليقته لغاية الخميس المقبل

تاريخ النشر: 30/06/2022 - 12:39

عكا: تمديد اعتقال المشتبه بقتل طليقته لغاية الخميس المقبل
ولاء خلايلة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

مددت محكمة الصلح في مدينة عكا اليوم، الخميس، اعتقال ولاء روبين خلايلة (34 عاما) من سكان عكا، لغاية يوم الخميس المقبل، بشبهة خطف وقتل طليقته ووالدة طفليهما، سابير ناحوم (23 عاما).

وجاء قرار المحكمة بموافقة المستشار القضائي للحكومة على طلب تمديد اعتقال المشتبه به.

وأشار قاضي المحكمة في قراره إلى أنه طرأ تقدم معين في التحقيق. وأضاف أنه لم تتوفر بعد الأدلة الكافية لإدانة المشتبه به في جريمة القتل.

ونفى خلايلة، في جلسة للمحكمة، الشبهة المنسوبة إليه، وقال "لم أفعل شيئا". ووفقا لادعاء مندوب الشرطة فإن الأدلة ضد المشتبه به تعززت، و"يوجد مشتبهين آخرين".

وصرح ممثل الشرطة في الجلسة السابقة للمحكمة أن "المشتبه به أجرى فحصا في جهاز كشف الكذب (بوليغراف) وفي سُئل هل قتل سابير ناحوم، فأجاب سابا وتبيّن أنه يكذب".

وعُثر، يوم 12 حزيران/ يونيو الجاري، على جثة المرأة بالقرب من قرية إبطن الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة حيفا.

وادعت الشرطة أن أكثر من شخص شارك في جريمة القتل، وأن صور كاميرات المراقبة وثقت سيارة المشتبه به وهي تسير في الشارع المحيط بالمكان الذي عثر فيه على جثة القتيلة بالقرب من قرية إبطن.

واعتقلت الشرطة خلايلة للاشتباه بضلوعه في اختفاء طليقته، بعد أن أبلغت عائلة الشابة الشرطة باختفاء آثار ابنتها منذ صباح يوم 2 حزيران/ يونيو الجاري.

وذكرت لتقارير في وسائل إعلام إسرائيلية، فإن ناحوم خرجت من منزلها في شارع "هرتسل" في عكا، وأبلغت شقيقتها بأنها ستعود إلى المنزل خلال وقت قصير غير أنها لم تعد.

ورصدت كاميرات المراقبة في المكان الذي تواجدت فيه الشابة، دخولها سيارة والد طفليها (خلايلة) ثم خروجها منها، وحسب ما ورد فإنها، على ما يبدو، استقلت السيارة مرة أخرى وجلست في المقعد الخلفي، ثم بعد ذلك شوهدت وهي متوجهة إلى المنزل حيث تقطن مع والدتها وشقيقتها غير أنها لم تصل إليه.

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#ولاء خلايلة
#عكا
#سابير ناحوم
#جرائم القتل
#العنف والجريمة

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