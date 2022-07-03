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إصابة خطيرة لشاب من وادي سلامة في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 03/07/2022 - 08:42

إصابة خطيرة لشاب من وادي سلامة في جريمة إطلاق نار
قسم الطوارئ في مستشفى نهريا (تصوير: روني ألبيرت)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب، يبلغ 27 عاما من العمر، من بلدة وادي سلامة بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار، الليلة الماضية.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان"، العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا خطيرة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#وادي سلامة

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