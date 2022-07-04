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إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار اقترفها شقيقه في أبو سنان

تاريخ النشر: 04/07/2022 - 12:35

إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار اقترفها شقيقه في أبو سنان
توضيحية (تصوير حيّان)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخص (40 عاما) من قرية أبو سنان بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة لإطلاق نار، واعتقلت الشرطة شقيقه (38 عاما) بشبهة ارتكاب الجريمة، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان مركز حيّان الطبي بأنّ "طواقم حيان للعلاج المكثف قدمت العلاج لمصاب يبلغ من العمر 40 عاما بعد تعرضه لإطلاق نار بقرية أبو سنان، حيث وصفت حالته بالخطيرة، وقد نُقل لغرفة العلاج المكثف في المركز الطبي للجليل في نهريا لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق، وأعلنت أنه "في أعقاب ورود بلاغ حول شاب قام بإطلاق النار على شقيقه وأصابه بجروح خطيرة نُقل على إثرها إلى مشفى نهريا للعلاج، ولدى وصول دورية من الشرطة إلى مكان الحادث اعتقلت المشتبه به (38 عاما) وأحالته للتحقيق".

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#أبو سنان
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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