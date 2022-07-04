بوتين يأمر بمواصلة الهجوم الروسي بعد السيطرة على لوغانسك

أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قواته الإثنين بمواصلة هجومها في شرق أوكرانيا بعد السيطرة على كل منطقة لوغانسك.

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وقال بوتين خلال لقاء مع وزير دفاعه، سيرغي شويغو، بثه التلفزيون، إن القوات الروسية "يجب أن تنفذ مهمتها وفقا للخطط التي تمت الموافقة عليها".

وكان قد أعلن الجيش الأوكراني، أمس الأحد، انسحاب جنوده من ليسيتشانسك، المدينة الرئيسية في شرق أوكرانيا والتي تواجه هجوما من قبل القوات الروسية منذ أسابيع.

وقالت هيئة أركان القوات المسلحة الأوكرانية في بيان: "حفاظا على أرواح المدافعين الأوكرانيين، اتخذ قرار الانسحاب" من المدينة.

وأضافت أنه "في ظل التفوق المتعدد للقوات الروسية في المدفعية والقوات الجوية وأنظمة إطلاق الصواريخ والذخيرة والعديد، فإن استمرار الدفاع عن المدينة كانت ستكون له عواقب وخيمة".

ومن شأن السيطرة على ليسيتشانسك في شرق أوكرانيا، أن تتيح لموسكو السيطرة على كل منطقة لوغانسك وتسمح لقواتها بتهديد مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك الرئيسيتين في منطقة دونباس الصناعية التي تسيطر عليها كييف.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت صباح الأحد السيطرة التامة على ليسيتشانسك، إذ أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أن قوات بلاده انتزعت المدينة، وباتت تسيطر على كامل منطقة لوغانسك التي شهدت معارك عنيفة في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان تناقلته وكالات الأنباء الروسية: "أبلغ سيرغي شويغو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين بتحرير جمهورية لوغانسك الشعبية".

وأفاد البيان بأن القوات الروسية والقوات الانفصالية المتحالفة معها "سيطرت بالكامل على ليسيتشانسك وبلدات أخرى قريبة من بينها بيلوغوروفكا ونوفودروجيسك ومالوريازيانتسيفي وبيلا هورا".

وقبل دقائق على صدور الإعلان، قال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن المعارك جارية في ليسيتشانسك بينما باتت القوات الأوكرانية محاصرة "بالكامل".

وقال حاكم منطقة لوغانسك، سيرغي غايدي عبر "تليغرام"، الأحد، إن "الروس يعززون مواقعهم في منطقة ليسيتشانسك. المدينة تحت النار".