تمديد اعتقال المشتبه بقتل طليقته من عكا لخمسة أيام

مددت محكمة الصلح في مدينة عكا اليوم، الخميس، اعتقال ولاء روبين خلايلة (34 عاما) من سكان عكا، لخمسة أيام إضافية، وذلك للاشتباه بأنه خطف وقتل طليقته ووالدة طفليهما، سابير ناحوم (23 عاما).

وأشار قاضي المحكمة، زياد فلاح، إلى أن ثمة صلة بين الأدلة والمشتبه به، فيما قال محامي الدفاع عن خلايلة إنه ليس الشخص الذي تربطه علاقة بالحادث المؤسف.

ونفى خلايلة، في جلسة سابقة للمحكمة، الشبهة المنسوبة إليه، وقال "لم أفعل شيئا". ووفقا لادعاء مندوب الشرطة فإن الأدلة ضد المشتبه به تعززت، وثمة مشتبهين آخرين.

وقال ممثل للشرطة في الجلسة السابقة للمحكمة أن "المشتبه به أجرى فحصا في جهاز كشف الكذب (بوليغراف) وفي سُئل هل قتل سابير ناحوم، فأجاب سابا وتبيّن أنه يكذب".

وعُثر، يوم 12 حزيران/ يونيو الجاري، على جثة المرأة بالقرب من قرية إبطن الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة حيفا.

ووفقا للشرطة فإن أكثر من شخص شارك في جريمة القتل، وأن صور كاميرات المراقبة وثقت سيارة المشتبه به وهي تسير في الشارع المحيط بالمكان الذي عثر فيه على جثة القتيلة بالقرب من قرية إبطن.

وكانت الشرطة قد اعتقلت خلايلة للاشتباه بضلوعه في اختفاء طليقته، بعد أن أبلغت عائلة الشابة الشرطة باختفاء آثار ابنتها منذ صباح يوم 2 حزيران/ يونيو الماضي.

وذكرت تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية، أن ناحوم خرجت من منزلها في شارع "هرتسل" في عكا، وأبلغت شقيقتها بأنها ستعود إلى المنزل خلال وقت قصير غير أنها لم تعد.

ووثقت كاميرات المراقبة في المكان الذي تواجدت فيه الشابة، دخولها سيارة والد طفليها (خلايلة) ثم خروجها منها، وحسب ما ورد فإنها، على ما يبدو، استقلت السيارة مرة أخرى وجلست في المقعد الخلفي، ثم بعد ذلك شوهدت وهي متوجهة إلى المنزل حيث تقطن مع والدتها وشقيقتها غير أنها لم تصل إليه.