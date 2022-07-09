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إصابة خطيرة جرّاء إطلاق نار في دبورية

تاريخ النشر: 09/07/2022 - 13:48

إصابة خطيرة جرّاء إطلاق نار في دبورية
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في بلدة دبورية، اليوم السبت.

ووصل إلى المكان، طاقم طبيّ قدّم الإسعافات الأولية للمصاب، الذي نُقِل بعد ذلك إلى مشفى "هعيمك" في العفولة، لاستكمال تلقي العلاج.

وذكرت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الجريمة.

6 قتلى منذ مطلع الشهر الجاري

وقُتل 6 أشخاص منذ مطلع تموز/ يوليو الجاري في المجتمع العربي، وذلك نتيجة استفحال العنف والجريمة وفي ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله. وكان آخر ضحية لجرائم القتل، ساطي غرزوزي (56 عاما) من ترشيحا والذي قُتِل أمس الجمعة، في جريمة إطلاق نار ببلدة الرامة في منطقة الشاغور.

والقتلى منذ مطلع الشهر هم: بسام قبلان من بيت جن، وعلي حصارمة من البعنة، وفتحي شاهين من طمرة، وماجد الأسد من اللقية، وراغب أبو حماد (قبوعة) من اللد وساطي غرزوزي من ترشيحا.

53 قتيلا منذ مطلع العام

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 53 قتيلا بينهم 14 خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

بودكاست عرب 48

#دبورية
#إصابة خطيرة
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#إطلاق نار

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