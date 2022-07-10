غانتس وساعر يخوضان الانتخابات بقائمة موحّدة

أعلن وزير أمن الاحتلال في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بيني غانتس، مساء اليوم الأحد، بالاتفاق مع وزير القضاء، غدعون ساعر، لخوض حزبي "كاحول لافان" و"تيكفا حداشا" الانتخابات الإسرائيلية الـ25 في قائمة موحّدة.

وجاءت تصريحات قائدي الحزبين في مؤتمر صحافي، وسيرأس غانتس هذه القائمة التي وصفها بالـ"حجر الأساس" لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال غانتس "نحن في وضع داخلي واجتماعي غير منطقي وغير مسبوق. الإسرائيليون يحبون الدولة ويحبون بعضهم البعض بل ويتفقون على معظم القضايا، لكن إسرائيل تمر بأكبر أزمة ديمقراطية الأكبر في تاريخها".

وأضاف أنه "في مرات كثيرة، حدّدت الهوامش الإيقاع وتُرك الوسط الإسرائيلي بدون صوت".

وصرّح ساعر أن "غانتس هو الأكثر ملاءمة اليوم لأن يكون رئيس الحكومة، معا نحن يمين ومركز أمني".

وكان قد فحص استطلاع للرأي قبل أسبوع ونصف إمكانية خوض حزبي "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، وحزب "تيكفا حداشا" برئاسة غدعون ساعر، الانتخابات المقبلة، في قائمة مشتركة. وفي هذه الحالة تحصل هذه القائمة على 15 عضو كنيست، ما يعني أنها ستفوز بمقعدين أكثر من تلك التي يحصل عليها الحزبان إذا خاضا الانتخابات بقائمتين منفصلتين.