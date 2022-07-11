ما الذي قد تحمله زيارة بايدن إلى المنطقة؟

تتجه الأنظار إلى زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للمنطقة التي من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع في تل أبيب وتنتهي في جدة، وما قد تحمله معها إلى المنطقة، بين ما هو سياسي مستبعد يتعلق بالقضية الفلسطينية؛ ودبلوماسي محتمل يتعلق بمساعي واشنطن للوساطة بين السعودية وإسرائيل؛ واقتصادي يتمثل بزيادة الإنتاج النفطي لخفض الأسعار عشية الانتخابات النصفية للكونغرس.

ورغم التقارير التي صدرت في هذا الشأن خلال الأسابيع الماضية، استبع مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية أن يستغل الرئيس الأميركي زيارته إلى المنطقة، للإعلان عن تحالف أمني "دفاعي" إقليمي يضم إسرائيل والسعودية وموجه ضد إيران.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هناك خلافات داخلية حول "إيجابيات وسلبيات" مثل هذا "الحلف" بين كبار المسؤولين الإسرائيليين. كما أشارت إلى "تعقيدات" قد تحول دون إقامته، واعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن إمكانية تشكيله "ضعيفة".

استعدادات إسرائيلية لزيارة بايدن. من القدس (Getty Images)

وقالت المصادر الإسرائيلية إنه من المتوقع خلال زيارة بايدن توقيع اتفاق هام بين إسرائيل والولايات المتحدة يشمل القضايا الأمنية والاقتصادية. وبحسب مصادر "هآرتس"، فإنه من المنتظر أن يعلن بايدن عن إجراءات تتعلق بتعزيز العلاقات بين إسرائيل والسعودية خلال زيارته إلى السعودية وليس إلى إسرائيل.

في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") عن مسؤول رفيع في الحكومة الإسرائيليية، أمس الأحد، قوله، إن زيارة بايدن لإسرائيل ستشمل "إحراز تقدم في التفاهمات بين إسرائيل والسعودية" باتجاه تطبيع تدريجي للعلاقات بين الجانبين.

وذكرت "كان 11" أنه خلال زيارة بايدن، ستدفع إسرائيل باتجاه عقد "صفقة أمنية" ضخمة مع السعودية، تشمل بيع منظومات دفاع جوي للرياض. وقالت القناة إن تل أبيب تسعى لإبرام الصفقة بوساطة أميركية، في ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية إسرائيلية مع السعودية.

وفي سياق متصل، قال وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الإثنين، إنه يتوقع أن تقود زيارة الرئيس الأميركي، بايدن، إلى إنشاء سوق مشتركة بالشرق الأوسط تشمل السعودية.

وسيبدأ بايدن جولة في الشرق الأوسط تبدأ بزيارة إسرائيل بعد غد، الأربعاء، ثم يتوجه بعدها إلى السعودية في رحلة مباشرة تنطلق من مطار بن غوريون في اللد، وتحط في مطار جدة السعودي.

وفي تصريحات صدرت عنه خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، قال رئيس الحكومة، يائير لبيد، إن الرئيس الأميركي سيحمل خلال زيارته المرتقبة "رسالة سلام" من تل أبيب للرياض.

وقال لبيد إنه "نشهد بداية أسبوع تاريخي، حيث سيهبط هنا في يوم الأربعاء الرئيس الأميركي، جو بايدن، وهو أحد خير الأصدقاء الذين حظيت بهم دولة إسرائيل منذ تأسيسها في الحلبة السياسية الأمريكية".

وأضاف أن زيارة بايدن ستتناول "المخاطر والفرص على حد سواء"، وقال إن طائرة بايدن ستغادر تل أبيب متجهة إلى السعودية، حيث سيحمل معه "رسالة سلام وأمل" من إسرائيل إلى السعودية. وأضاف أن "إسرائيل تمد يدها لكافة دول المنطقة وتدعوها لإقامة العلاقات معنا ولتغيير مسار التاريخ".

بدوره، قال بايدن، يوم السبت الماضي، إنه سيكون أول رئيس يسافر من إسرائيل إلى جدة هذا الأسبوع وهو ما وصفه بأنه سيكون رمزا صغيرا "للعلاقات الناشئة والخطوات نحو التطبيع" بين إسرائيل والعالم العربي.

100 مليون دولار لمستشفيات القدس المحتلة

وعلى صلة، أشار تقرير لموقع "واللا" الإسرائيلي، مساء أمس، الأحد، أن الرئيس الأميركي يخطط للإعلان عن مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لمستشفيات القدس المحتلة خلال زيارته إلى البلاد.

وأشار التقرير، نقلا عن خمسة مسؤولين إسرائيليين، إلى أن الإدارة الأميركية ترى أنه في ظل الانحسار السياسي، فإن التعهد بالتمويل لمستشفيات القدس هو الإنجاز الرئيسي الذي قد تقدمه إدارة بايدن للفلسطينيين خلال الزيارة.

وطلبت إدارة بايدن من السعودية والإمارات وقطر تقديم مساعدات مماثلة للمستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة. كما طلبت إدارة بايدن من إسرائيل، بحسب التقرير، المشاركة ولو "رمزيا" في تقديم المساعدات للمستشفيات.

وبحسب التقرير فإن إدارة بايدن طالبت السعودية بتقديم 50 مليون دولار لمستشفيات القدس المحتلة، في حين طلبت من قطر والإمارات تقديم 25 مليون دولا، علما بأن الإمارات أعلنت يوم السبت الماضي، عن تبرع بقيمة 25 مليون دولار لمستشفى المقاصد في القدس.

ولفت التقرير إلى إن طلب الولايات المتحدة المقدم لدول الخليج الثلاث هو جزء من محاولة لجعلها أكثر انخراطا في القضية الإسرائيلية الفلسطينية، مشيرا إلى أن كلا من السعوديين والإماراتيين لديهم علاقات سيئة مع السلطة الفلسطينية.

وبحسب المصادر الأميركية، فإن إدارة بايدن تأمل أن يتغير ذلك الموقف وأن تعود عملية التطبيع بين إسرائيل ودول عربية بالنفع أيضا على الفلسطينيين.

وقال التقرير إن السفير الأميركي لدى إسرائيل، توماس نايدز، لعب دورا رئيسيا في الإعلان الأميركي المحتمل، وعقد عدة اجتماعات حول هذا الشأن مع مسؤولين في وزارة الصحة الإسرائيلية ومكتب رئيس الحكومة.