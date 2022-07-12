  2. محليات
  3. أخبار محلية

قتيل ومصابون إثر إطلاق نار في شقيب السلام

تاريخ النشر: 12/07/2022 - 18:06

قتيل ومصابون إثر إطلاق نار في شقيب السلام
من المكان بعد ارتكاب الجريمة
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتِل شخص وأُصيب 3 آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، جرّاء جريمة إطلاق نار ارتُكبت في بلدة شقيب السلام بالنقب، مساء اليوم الثلاثاء.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، بنقل 4 مصابين بجراح متفاوتة الخطورة، إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج، لافتا إلى أنهم أُصيبوا جرّاء تعرّضهم لإطلاق نار.

وبعد وقت وجيز، أكد مشفى "سوروكا" مقتل أحد المصابين الأربعة، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

وفي بيان صدر عن الطاقم الطبيّ، قبل إعلان وفاة أحد المصابين، جاء أن من بين المصابين فتى يبلغ من العمر 17 عاما، فيما يبلغ آخر 25 عاما، وكلاهما أُصيب بجراح متوسطة.

وجاء في التفاصيل، أن خلفية الجريمة، تعود لخلاف بين عائلتين من النقب، إحداهما تسكن في قرية وادي النعيم، مسلوبة الاعتراف.

وفي وقت سابق اليوم، أُعلن أن محققين في مركز الشرطة الإسرائيلية في بلدة عراد، يشتبهون بأن رواية إقدام امرأة (22 عاما) على الانتحار في إحدى القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، قبل يومين، ليست صحيحة ويعتقدون أنها قُتلت.

8 قتلى منذ مطلع الشهر الجاري

وقُتل 8 أشخاص منذ مطلع تموز/ يوليو الجاري في المجتمع العربي، وذلك نتيجة استفحال العنف والجريمة وفي ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

والقتلى منذ مطلع الشهر هم: بسام قبلان من بيت جن، وعلي حصارمة من البعنة، وفتحي شاهين من طمرة، وماجد الأسد من اللقية، وراغب أبو حماد (قبوعة) من اللد وساطي غرزوزي من ترشيحا، ونهاد رضوان موسى الحنوني من الطيرة، بالإضافة إلى ضحية جريمة القتل التي ارتُكبت اليوم.

55 قتيلا منذ مطلع العام

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 54 قتيلا بينهم 14 خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

بودكاست عرب 48

#شقيب السلام
#الجريمة والعنف
#إطلاق نار
#شجار
#إصابات
#النقب

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

النقب: الشرطة تشتبه بمقتل امرأة وتستبعد انتحارها
النقب: الشرطة تشتبه بمقتل امرأة وتستبعد انتحارها

2022-07-12

حالة الطقس: حار نهارا ولطيف ليلا
حالة الطقس: حار نهارا ولطيف ليلا

2022-07-12

الزيب: مصرع رجل من يركا بعد أن أنقذ ابنته من الغرق
الزيب: مصرع رجل من يركا بعد أن أنقذ ابنته من الغرق

2022-07-11

الأكثر قراءة

ما الذي قد تحمله زيارة بايدن إلى المنطقة؟

ما الذي قد تحمله زيارة بايدن إلى المنطقة؟

2022-07-11
قرار قضائي بالإفراج عن الشيخ يوسف الباز والنيابة تعتزم الاستئناف

قرار قضائي بالإفراج عن الشيخ يوسف الباز والنيابة تعتزم الاستئناف

2022-07-11
لبيد يحادث السيسي وإردوغان عشية زيارة بايدن

لبيد يحادث السيسي وإردوغان عشية زيارة بايدن

2022-07-11
حالة الطقس: غائم جزئيا إلى صاف

حالة الطقس: غائم جزئيا إلى صاف

2022-07-11
استطلاعان: استمرار أزمة الحكومة الإسرائيلية و

استطلاعان: استمرار أزمة الحكومة الإسرائيلية و"يمينا" دون نسبة الحسم

2022-07-11