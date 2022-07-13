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بايدن يصل إلى إسرائيل ويطلع على منظومات اعتراض الصواريخ

تاريخ النشر: 13/07/2022 - 15:13

بايدن يصل إلى إسرائيل ويطلع على منظومات اعتراض الصواريخ
لبيد يستقبل بايدن في مطار بن غوريون فور وصوله إلى إسرائيل، اليوم (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

حطت طائرة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مطار بن غوريون في اللد بعد ظهر اليوم، الأربعاء، حيث ستجري مراسم استقبال رسمية بمشاركة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة، يائير لبيد، ورئيس الحكومة البديل، نفتالي بينيت.

وانتظر الوزراء الإسرائيليون بايدن في منصة خاصة، بسبب انتشار كورونا والحر الشديد، ولن يصافحوا بايدن كما جرت العادة في مراسم من هذا القبيل. وستُلقى خلال الاستقبال كلمات ترحيبية قصيرة، وسيتم عزف النشيدين الوطنيين الأميركي والإسرائيلي.

وسيتجول بايدن في منطقة منظومات الدفاع الجوية المتعددة الطبقات لاعتراض الصواريخ، التي نشرتها وزارة الأمن في المطار استعدادا لزيارة بايدن. وسيستعرض لبيد ووزير الأمن، بيني غانتس، أمام بايدن هذه المنظومات. وسيتحدث غانتس عن التعاون بين جهازي الأمن الإسرائيلي والأميركي. وبعد ذلك يتوجه بايدن، برفقة لبيد وهرتسوغ، إلى القدس لزيارة متحف "يَد فَشِم" لتخليد ذكرى المحرقة.

لافتة وضعتها منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية كُتب فيها "السيد الرئيس، هذا الأبارتهايد" (Getty Images)

وقبيل وصول بايدن جرى إغلاق الطريق رقم واحد، بين تل أبيب والقدس، ويتوقع إغلاق شوارع أخرى في القدس ومنطقتها خلال فترة الزيارة.

بايدن في مطار بن غوريون (Getty Images)

وأصدر بايدن ولبيد تصريحا مشتركا، قبيل وصول الرئيس الأميركي، تحدثا فيه عن "بداية تعاون إستراتيجي في مجال التكنولوجية المتطورة". وجاء في البيان أنه سيتشكل إطارا لحوار تكنولوجي – إستراتيجي بقيادة مستشاري الأمن القومي في الجانبين، والتركيز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، الأبحاث والحلول لتحديات عالمية، بينها أزمة المناخ وتحسين الاستعدادات لمواجهة أوبئة.

ويلتقي بايدن مع لبيد، غدا، وكذلك مع هرتسوغ ومع رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو. وسيشارك في افتتاح مباريات "المكابيا"، مساء غد.

ويتوجه بايدن يوم الجمعة إلى القدس المحتلة، حيث سيزور مستشفى فلسطيني، ثم سيلتقي مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في بيت لحم. وبعد ذلك يغادر بايدن إسرائيل متوجها إلى السعودية مباشرة.

وفي السياق الفلسطيني، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك ساليفان، للصحافيين الذين رافقوا بايدن في الطائرة، إن البيت الأبيض يريد قنصلية في القدس لكن المحادثات ما تزال جارية، وأن بايدن لن يطرح مبادرة جديدة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

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