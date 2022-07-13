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تصريح ادعاء في محاولة اختطاف وقتل فتاة من النقب

تاريخ النشر: 13/07/2022 - 15:00

تصريح ادعاء في محاولة اختطاف وقتل فتاة من النقب
الكهف الذي وضع المشتبهان الفتاة فيه (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، تصريح ادعاء ضد شاب تمهيدا لتقديم لائحة اتهام في محاولة اختطاف وقتل فتاة من النقب.

ووفقا للشرطة فإنه "في يوم 16 حزيران/ يونيو، تلقت الشرطة الإسرائيلية بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 19 عاما من سكان التجمعات البدوية في النقب، تفيد بأن شقيقيها اختطفاها قسرا من منزل والدتها ووضعاها في صندوق سيارة، وحاولا قتلها لاحقا".

وأوضحت أن "مسار التحقيق كشف أنه استمرارا لحادثة الاختطاف، وجدت الفتاة نفسها في كهف وكان شقيقاها يهددانها بحرقها وهي حية، وأحضرا معدات مساعدة لهذا الغرض. توسلت الفتاة من أجل حياتها وطلبت أن تفقد وعيها مسبقا، لكن المشتبه بهما اتخذا إجراءات مختلفة، وفقا للاشتباه، أجبراها على شُرب البنزين بالقوة، وفي مرحلة معينة وضعاها على سطح خشبي وسكبا مادة قابلة للاشتعال عليها".

وأضاف الشرطة أن "الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الكهف لاحظوا سيارة غريبة عن المنطقة وصلت إلى المكان. وأثناء الحديث مع شقيقيها المشتبهين، استغلت الفتاة الوضع وهربت بالسيارة التي وصل بها الآخرون وقاموا بتهريبها إلى منزلهم ومن هناك إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وجرى اعتقال أحد المشتبه بهما، وهو شاب يبلغ من العمر 22 عاما، من سكان أحد التجمعات العربية في النقب، ومددت المحكمة اعتقاله من حين لآخر، إلى أن قدم مكتب المدعي العام تصريح ادعاء ضده، اليوم، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده على الجريمة المنسوبة إليه.

يذكر أن الشرطة لم تعثر، لغاية اليوم، على المشتبه الآخر وهو شقيق الفتاة الثاني، والذي هرب واختفى منذ وقوع الجريمة.

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#النقب
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