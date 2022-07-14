بايدن: "ملتزمون بالاستثمار بأمن إسرائيل"؛ لبيد: "نحاول بناء تحالف معتدل"

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في نهاية لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ملتزمة "بالاستثمار بأمن إسرائيل". وقال لبيد إنه إنه تحدث مع الرئيس الأميركي حول السعودية وأنهما "يحاولان بناء تحالف من دول معتدلة".

وقال مسؤول إسرائيلي إن بايدن أبلغ لبيد بسعي واشنطن إلى العودة إلى الاتفاق النووي عبر "محادثات لن تستمر إلى الأبد"، وفقا ما نقل عنه موقع "أكسيوس" الإلكتروني.

وطلب بايدن من لبيد أن تطلع إسرائيل الولايات المتحدة على خطوات تعتزم تنفيذها مقابل السلطة الفلسطينية وفي الضفة الغربية، كي لا تفاجأ الإدارة الأميركية بخطوات كهذه، وفقا لموقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.

وبحث بايدن ولبيد العلاقات الإسرائيلية – السعودية، لكن هذا الموضوع بقي سريا. وانضم فريقي العمل إلى اجتماع بايدن ولبيد، وكانت الحرب في أوكرانيا وتوسيع محتمل للمساعدات الإسرائيلية لكييف بين المواضيع التي جرى التداول فيها.

والتقى بايدن مع لبيد في فندق وولدورف أستوريا في القدس. وتقول إسرائيل أن الاتفاق النووي مع إيران سيكون في مركز محادثات بايدن ولبيد، لكن الجانبين لا يخفيان الخلافات بينهما حول هذا الملف. وسيصدر إعلان مشترك عن الاجتماع.

وقال بايدن في ختام اجتماعه مع لبيد إنه "تحدثنا عن المشاكل والفرص الموجودة في الشرق الأوسط، وكذلك عن المحادثة التي سنجريها مع الهند والإمارات". وأضاف بايدن أنه "تحدثت عن رؤيتي لاندماج إسرائيل في المنطقة".

وأشار لبيد إلى أنه "تحدثنا حول التهديد الإيراني. ونحن نعتقد أن هذه مسألة لا تهم إسرائيل فقط، وإنما مسألة عالمية".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إنه "أعتقد أن ما سترونه في الإعلان المشترك هو تعهد والتزام بعدم السماح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي وبأننا مستعدون لاستخدام جميع عناصر قوتنا الوطنية لضمان تحقيق هذه النتيجة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الإعلان يتعلق بكسب بعض الوقت مع إسرائيل بينما تواصل واشنطن المفاوضات مع إيران، قال المسؤول الأميركي إنه "إذا أرادت إيران توقيع الاتفاق الذي تم التفاوض عليه في فيينا، فقد أوضحنا أننا مستعدون للقيام بذلك، وفي الوقت نفسه، إذا لم يفعلوا فسنستمر في زيادة ضغط عقوباتنا، وسنواصل زيادة عزلة إيران الدبلوماسية".

وأضاف المسؤول الأميركي أن بايدن سيبحث مع لبيد تقديم إسرائيل مساعدات لأوكرانيا، وتابع أن ثمة عددا من "الاحتياجات العينية" بما يتعلق بمساعدات لأوكرانيا التي ستتناولها اللقاء".