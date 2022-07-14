تصريح ادعاء ضد المشتبه بقتل طليقته من عكا

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في عكا، اليوم الخميس، تصريح ادعاء ضد ولاء روبين خلايلة (34 عاما) من سكان عكا، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه خلال خمسة أيام، وذلك للاشتباه بأنه خطف وقتل طليقته ووالدة طفليهما، سابير ناحوم (23 عاما).

وجاء تقديم تصريح الادعاء بعد مرور شهر ويوم على العثور على جثة ناحوم، وجرى تمديد اعتقال خلايلة المرة تلو الأخرى بموافقة المستشارة القضائية للحكومة على طلب الشرطة بذلك.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن خلفية اقتراف جريمة القتل، على ما يبدو، مطالبة الضحية لطليقها بأن يدفع لها مخصصات النفقة لطفليهما اللذين لم يعترف بهما.

وجاء تقديم تصريح الادعاء العام بعد إنهاء الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.

وادعت الشرطة في بيانها أن جرى توثيق المشتبه خلايلة في المنطقة التي عثر فيها على جثة ناحوم، لكن لا يوجد دليل مباشر يربطه بجريمة القتل.

ونسبت النيابة للمشتبه به ارتكاب جريمة القتل، وإخفاء أدلة وتشويش مسار التحقيق والقضاء.

ونفى خلايلة بشكل قاطع الشبهات المنسوبة إليه، وقال إنه بريء ولا علاقة له بجريمة القتل.

وعُثر، يوم 12 حزيران/ يونيو الجاري، على جثة المرأة بالقرب من قرية إبطن الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة حيفا.

ووفقا للشرطة فإن أكثر من شخص شارك في جريمة القتل، وأن صور كاميرات المراقبة وثقت سيارة المشتبه به وهي تسير في الشارع المحيط بالمكان الذي عثر فيه على جثة القتيلة بالقرب من قرية إبطن.

وكانت الشرطة قد اعتقلت خلايلة للاشتباه بضلوعه في اختفاء طليقته، بعد أن أبلغت عائلة الشابة الشرطة باختفاء آثار ابنتها منذ صباح يوم 2 حزيران/ يونيو الماضي.

وذكرت تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية، أن ناحوم خرجت من منزلها في شارع "هرتسل" في عكا، وأبلغت شقيقتها بأنها ستعود إلى المنزل خلال وقت قصير غير أنها لم تعد.

ووثقت كاميرات المراقبة في المكان الذي تواجدت فيه الشابة، دخولها سيارة والد طفليها (خلايلة) ثم خروجها منها، وحسب ما ورد فإنها، على ما يبدو، استقلت السيارة مرة أخرى وجلست في المقعد الخلفي، ثم بعد ذلك شوهدت وهي متوجهة إلى المنزل حيث تقطن مع والدتها وشقيقتها غير أنها لم تصل إليه.