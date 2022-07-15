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حيفا: عمليات إنعاش لمسن بعد انتشاله من البحر

تاريخ النشر: 15/07/2022 - 08:52

حيفا: عمليات إنعاش لمسن بعد انتشاله من البحر
توضيحية (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

غرق مسن، في السبعينيات من عمره، في مياه البحر قبالة شاطئ "بات غاليم" في مدينة حيفا، صباح اليوم الجمعة، ووصفت حالته بأنها حرجة، وجرى نقله إلى مستشفى "رمبام" وسط إجراء عمليات إنعاش له من قبل الطاقم الطبي.

ويوم أمس الخميس، أعلن عن وفاة الطفل أديم نعمان سليم جبارين (5 أعوام) من مدينة أم الفحم، والذي كان قد غرق قبل أيام في منتجع الساخنة بالقرب من مدينة بيسان، كما لقي صقر طراد العطاونة (50 عاما)، وابنته دينا (18 عاما) من قرية حورة في النقب مصرعيهما غرقا، في شاطئ "بلمحيم" في بلدة ريشون لتسيون، وأعلن عن وفاتهما في مستشفى "أساف هروفيه"، في صرفند، إذ سجلت، يوم الثلاثاء الماضي، آخر أيام عيد الأضحى، 8 حوادث غرق أخرى غالبيتها في شواطئ البحر، ووصفت 5 حالات منها بالخطيرة.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن 65 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث غرق في مواسم السباحة على شواطئ البلاد خلال العامين 2020 و2021 ومنذ نيسان/ أبريل ولغاية حزيران/ يونيو 2022.

ومنذ بدء موسم السباحة في نيسان/ أبريل الماضي، ولغاية اليوم، قدمت طواقم الإسعاف الرعاية الطبية والإنقاذ لـ123 شخصا غرقوا وانتشلوا من البحر والبرك وخزانات المياه المختلفة.

وأظهرت الإحصاءات أن 18 شخصا غرقوا حتى الموت، و5 في حالة حرجة، و8 في حالة خطيرة، و19 في حالة متوسطة، بينما 74 شخصا وصفت حالاتهم بالطفيفة.

بودكاست عرب 48

#حيفا
#حوادث الغرق
#موسم السباحة

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