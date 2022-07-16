صافرات إنذار في عسقلان: اعتراض صاروخ وسقوط آخر بمنطقة مفتوحة

دوّت صافرات الإنذار في ضواحي مدينة عسقلان (أشكلون) و"غلاف غزة"، جنوبي البلاد، في أعقاب اعتراض صاروخ، على الأقل، أطلق من قطاع غزة، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت.

واعترضت القبة الحديدية صاروخا أطلق من غزة، فيما سقط آخر في منطقة مفتوحة؛ حسب ما ذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

وتعاملت طواقم طبية مع مصابين اثنين بحالة هلع، وجرى نقلهما إلى مستشفى "برزلاي"؛ فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية؛ بحسب "نجمة داود الحمراء".

ولم يرد، حتى كتابة هذه السطور، أي رد من فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ودعت حركة حماس، في وقت سابق الجمعة، قيادة منظمة التحرير إلى التخلي عن وهم السلام وإلى تبني نهج المقاومة الشاملة سبيلا للتحرير والعودة.

وجاء في بيان لها "نجدد التأكيد بعد اللقاء الذي جمع الرئيسين عباس وبايدن على نهج المقاومة الشاملة، سبيلا لزوال الاحتلال عن قدسنا وأرضنا؛ فخطاب الرئيس بايدن في بيت لحم لم يحمل سوى الانحياز للاحتلال، والصمت على سياساته العنصرية والاستيطانية والتهويدية، والتجاهل لحقوق شعبنا الفلسطيني، سعيًا إلى دمج الكيان الصهيوني في منطقتنا العربية".

وأضاف "ندعو قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى التخلي عن نهج التسوية العبثي، الذي لم يجلب لقضيتنا سوى الخراب، وتحويل مؤسساتنا الوطنية إلى وكيل أمني لحماية الاحتلال ومستوطنيه، الذين يوظفون هذا المسار لمزيد من ارتكاب الجرائم والانتهاكات، بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية".